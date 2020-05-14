Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.90
82.00
80.02
Прогноз
18.05 – 25.05
$
72.70
78.73
Индексы и котировки Brent
29.38
+0.20 Золото
1712.28
+0.02 РТС
1110.37
–0.48
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0809
–0.0064
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

В Роспотребнадзоре порекомендовали не игнорировать кредиторов 

News.ru 1 час назад
Россиянам порекомендовали не игнорировать кредиторов
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
В Роспотребнадзоре сообщили, что заёмщикам не стоит игнорировать кредиторов, а лучше, даже в затруднительной ситуации, побыстрее наладить с ними диалог. Чем скорее заёмщик пойдёт на общение с кредиторами, тем быстрее разрешится его ситуация.
Сложности с обслуживанием заёмных средств преодолимы: чем скорее и рассудительнее начать действовать (и особенно обсуждать ситуацию с кредитором), тем с меньшими потерями получится найти решение, — привели сообщение ведомства в ТАСС.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что долг заёмщика не может исчезнуть, поэтому нерационально рассчитывать на то, что кредитор забудет о задолженности.
Ранее NEWS.ru писал, что приблизительно 1,4 млн россиян обратились в банки за кредитными каникулами во время пандемии коронавирусной инфекции. Прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч человек. Самое большое количество заявок на кредитные каникулы — по ипотеке, а самое низкое — по автокредитам.
Видео дня. Правительство утвердило дополнительные выплаты детям
News.ru: последние новости
«Мечты, мечты»: в России предложили снизить НДФЛ в два раза «Мечты, мечты»: в России предложили снизить НДФЛ в два раза Сбербанк продлил обслуживание карт с истёкшим сроком действия Сбербанк продлил обслуживание карт с истёкшим сроком действия Эксперт указал на опасность досрочного погашения кредита Эксперт указал на опасность досрочного погашения кредита
Комментарии
Личный счет , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На выплаты медикам выделили миллиарды рублей
На выплаты медикам выделили миллиарды рублей
Мир оказался на грани масштабной газовой войны
Мир оказался на грани масштабной газовой войны
Прилепин выступил с требованием к властям
Прилепин выступил с требованием к властям
Мебельным предприятиям в России предрекли банкротство
Мебельным предприятиям в России предрекли банкротство
Что делать, если срок действия карты истек на самоизоляции
Что делать, если срок действия карты истек на самоизоляции
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение