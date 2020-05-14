Россиянам порекомендовали не игнорировать кредиторов

Роспотребнадзоре сообщили, что заёмщикам не стоит игнорировать кредиторов, а лучше, даже в затруднительной ситуации, побыстрее наладить с ними диалог. Чем скорее заёмщик пойдёт на общение с кредиторами, тем быстрее разрешится его ситуация.

Сложности с обслуживанием заёмных средств преодолимы: чем скорее и рассудительнее начать действовать (и особенно обсуждать ситуацию с кредитором), тем с меньшими потерями получится найти решение, — привели сообщение ведомства в ТАСС.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что долг заёмщика не может исчезнуть, поэтому нерационально рассчитывать на то, что кредитор забудет о задолженности.

Ранее NEWS.ru писал, что приблизительно 1,4 млн россиян обратились в банки за кредитными каникулами во время пандемии коронавирусной инфекции. Прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч человек. Самое большое количество заявок на кредитные каникулы — по ипотеке, а самое низкое — по автокредитам.