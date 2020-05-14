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Две трети россиян вынуждены тратить все деньги на еду 

Павел Тиунов 2 часа назад
Две трети россиян вынуждены тратить все деньги на еду
Фото: ТАСС
Около 70% россиян вынуждены тратить больше половины своих доходов на продукты питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты совместного исследования сервиса Работа.ру и компании «Эвотор». Аналитики изучили, сколько денег уходит у жителей страны на еду в условиях пандемии коронавируса.
Оказалось, что 71% россиян вынуждены оставлять в продуктовых магазинах более половины зарплаты, 30% респондентов тратят меньше половины доходов, 17% опрошенных отметили, что на еду у них уходит меньше 20% заработка, 13% расходуют около 80% заработанных денег, 28% — буквально работают на еду, наконец, у 12% россиян нет необходимости задумываться о тратах на пропитание.
Аналитики отмечают, что средние затраты на продукты питания в России составляют 32 тысячи рублей в месяц. Больше всех тратят жители Санкт-Петербурга — 32 058 рублей, в Москве — 31 257 рублей.
В условиях пандемии средний чек в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 22%. Больше всего вырос спрос на слабоалкогольные напитки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты назвали сферу производства продуктов питания одной из самых устойчивых к кризису: снижение добавленной стоимости ожидается на уровне 7%.
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Личный счет , РИА Новости
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