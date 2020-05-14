Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.30
82.00
80.40
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.77
79.88
Индексы и котировки Brent
30.10
+0.23 Золото
1719.03
+0.20 РТС
1093.39
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0793
–0.0080
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

Роструд оценил возможность понижения зарплаты при переводе на удаленку 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Роструд высказался о снижении зарплаты на «удаленке»
Фото: ТАСС
Работодатель не может снизить зарплату работнику, переведенному на "удаленку", если он выполняет необходимый объем работы и трудится полное время, рассказали РИА Новости в Роструде.
В ведомстве отметили, что при переводе сотрудников на "удаленку" работодатель определяет график работы, способы обмена информацией о заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому. Нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ о временном переходе сотрудников на удаленную работу на дому. С ним должен быть ознакомлен каждый сотрудник, переходящий на удаленный формат работы. Работодатель также должен получить согласие работников, напомнили в Роструде.
"Чтобы избежать трудовых споров в последующем, работодателю нужно определить порядок организации работы — как доводить до сотрудника задания и как сотрудник отчитывается об их выполнении", — отметили в Роструде.
Также рекомендуется отразить в соглашении вопросы об обеспечении работников необходимым оборудованием и другими средствами, которые нужны для выполнения обязанностей, и о представлении отчета о проделанной работе.
Оформить переход на удаленный режим работы можно через обмен электронными образцами документов при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке, рассказали в ведомстве. В ведомстве подчеркнули, что включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ.
"Соответственно работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора. Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства", — подчеркнули в Роструде.
При нарушении трудовых прав работникам следует обращаться в государственную инспекцию труда через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф", напомнили в Роструде.
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
Последние новости
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Песков рассказал, как заразился коронавирусом Песков рассказал, как заразился коронавирусом Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Комментарии
Личный счет , Роструд , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США и ЕС
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США и ЕС
Путин дал кабмину новые поручения по COVID-19
Путин дал кабмину новые поручения по COVID-19
Стало известно о личных финансах Илона Маска
Стало известно о личных финансах Илона Маска
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии
Молдавия обратится с просьбой к России
Молдавия обратится с просьбой к России
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение