Россиян напугали очередным ростом цен

Социальное дистанцирование при рассадке в самолетах приведет к существенному повышению цен на билеты. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих , передает РИА Новости.

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — отметил он.

При этом, по словам Дитриха, для того, чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72-75 процентов. По этой причине, в правительстве считают нецелесообразным введение социальной дистанции в самолетах.

Также он заявил, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора , при использовании всеми пассажирами масок и перчаток риск заразиться коронавирусом сводится к минимуму.

Ранее 16 мая Дитрих заявил, что Минтранс надеется на восстановление внутренних авиаперелетов в июне 2020 года, а международных — в июле. По словам министра, власти хотели бы предоставить россиянам «возможность погреться у теплого моря и набраться витамина Д».