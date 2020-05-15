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Россияне бросились забирать сбережения из банков 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Жители РФ массово бросились закрывать банковские сберегательные счета, поскольку в условиях пандемии вынуждены жить на накопления, сообщают «Известия».
Аналитики Центробанка заявили, что отток средств граждан из кредитных учреждений вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.
В 2020 году, отмечают эксперты, россияне отдают предпочтение хранению денег в наличной форме. Многие снимают деньги со счетов, опасаясь потерять их в условиях кризиса. Также жителям страны понадобились дополнительные средства, чтобы запастись продовольственными товарами с большим сроком годности.
«Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует издание слова представителя ЦБ.
Учитывая, что по итогам 2019 года объем сбережений оценивался в объеме около 2,3 триллиона рублей, в конце 2020 года ожидается, что эта сумма уменьшится до 1,3-1,5 триллиона рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», отток финансов со сберегательных счетов спровоцировало заявление президента РФ Владимира Путина, который отметил, что в целях борьбы с распространением коронавируса и поддержания российских семей в стране будет введен новый налог на вклады в размере более 1 миллиона рублей.
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Личный счет , Видео , Владимир Путин , Центральный банк России , газета "Известия"
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