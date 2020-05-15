Жители РФ массово бросились закрывать банковские сберегательные счета, поскольку в условиях пандемии вынуждены жить на накопления, сообщают «Известия».

Аналитики Центробанка заявили, что отток средств граждан из кредитных учреждений вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году, отмечают эксперты, россияне отдают предпочтение хранению денег в наличной форме. Многие снимают деньги со счетов, опасаясь потерять их в условиях кризиса. Также жителям страны понадобились дополнительные средства, чтобы запастись продовольственными товарами с большим сроком годности.

«Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует издание слова представителя ЦБ.

Учитывая, что по итогам 2019 года объем сбережений оценивался в объеме около 2,3 триллиона рублей, в конце 2020 года ожидается, что эта сумма уменьшится до 1,3-1,5 триллиона рублей.