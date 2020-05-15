В России предложили ввести новое пособие

Национальный родительский комитет (НРК) считает необходимым ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания эпидемии коронавируса, заявила председатель НРК Ирина Волынец

Волынец напомнила, что во многих регионах России вводится так называемый масочный режим, но, подчеркнула она, не у всех есть деньги на приобретение масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день… Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», — предлагает комитет, передает RT.

В некоторых случаях Волынец предлагает заменить пособие на бесплатную выдачу определенного количества масок и перчаток, необходимых гражданам.

Соответствующее обращение было направлено в правительство России

Ранее сообщалось, что большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса.