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В России предложили ввести новое пособие на время масочного режима 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 29 3 часа назад
В России предложили ввести новое пособие
Фото: РИА Новости
Национальный родительский комитет (НРК) считает необходимым ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания эпидемии коронавируса, заявила председатель НРК Ирина Волынец.
Волынец напомнила, что во многих регионах России вводится так называемый масочный режим, но, подчеркнула она, не у всех есть деньги на приобретение масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты.
«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день… Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», — предлагает комитет, передает RT.
В некоторых случаях Волынец предлагает заменить пособие на бесплатную выдачу определенного количества масок и перчаток, необходимых гражданам.
Соответствующее обращение было направлено в правительство России.
Ранее сообщалось, что большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса.
В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.
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Комментарии 1
Личный счет , Ирина Волынец , Правительство РФ , Правительство Москвы
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