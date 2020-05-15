Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия 

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Григоренко отметил востребованность выплат среди жителей страны.

"По состоянию на два часа назад было подано уже порядка 5 млн заявлений на 7 млн детей. И 15 минут назад уже, готовясь к соответствующему заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7,5 млн детей подано", — рассказал он.

Ранее правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Согласно постановлению, с 1 июня до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.