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Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Григоренко отметил востребованность выплат среди жителей страны.
"По состоянию на два часа назад было подано уже порядка 5 млн заявлений на 7 млн детей. И 15 минут назад уже, готовясь к соответствующему заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7,5 млн детей подано", — рассказал он.
Ранее правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Согласно постановлению, с 1 июня до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.
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