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Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире 

Газета.Ru 4 часа назад
Заработал и на COVID-19: кто станет первым триллионером
Фото: Газета.Ru
Аналитики подсчитали, кто станет первым в мире долларовым триллионером — вероятнее всего, им окажется самый богатый человек в мире, глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Прогнозируется, что его состояние достигнет триллиона уже к 2026 году. Насколько действительно богат Джефф Безос — в материале «Газеты.Ru».
Аналитики сервиса Comparisun подсчитали, кто из миллиардеров станет первым в мире долларовым триллионером. Результаты опубликованы на официальном сайте Comparisun.
Оказалось, что ближе всех к заветной цифре создатель Amazon Джефф Безос.
Эксперты прогнозируют, что состояние Безоса достигнет одного триллиона долларов уже к 2026 году — когда бизнесмену будет 62 года.
В непосредственной близости от Безоса расположился китайский девелопер Сюй Цзяинь, который должен стать триллионером к 2027 году в возрасте 68 лет. Замыкает тройку лидеров основатель Alibaba Джек Ма — ждать своего триллиона ему придется до 2030 года, когда ему исполнится 65 лет.
В десятку миллиардеров, которые стремятся к триллиону, также вошли коллеги Джеффа Безоса по Кремниевой долине — создатель Facebook Марк Цукерберг (2036 год) и сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (2051 год).
Безос является на текущий момент богатейшим человеком Земли, его состояние оценивается в $144 млрд Однако, остается неясным на какой методике расчета базируется прогноз столь стремительного семикратного роста состояния миллиардера.
Если верить Bloomberg, Безос является единственным из топ-5 самых богатых людей мира, который не потерял деньги с начала 2020 года, когда планету захватила пандемия коронавируса.
Более того, глава Amazon еще и заработал на COVID-19 и повышенном спросе на онлайн-покупки — в сумме около $24 млрд
Как сообщает Business Insider, годовое жалование Джеффа Безоса не такое уж высокое — $81 840. Большая часть богатства Безоса составляют акции Amazon, находящиеся в его собственности. Если разделить все состояние миллиардера на временные промежутки, то окажется, что он зарабатывает около $149 тыс. в минуту, или $2,4 тыс. в секунду.
По данным Службы социального обеспечения, среднестатистический американец с дипломом бакалавра за всю свою жизнь может заработать около $2,2 млн Джеффу Безосу понадобилось бы на это меньше 15 минут.
Джефф Безос настолько богат, что даже после развода со своей супругой Маккензи, которой пришлось отдать около 25% акций Amazon, он смог сохранить свой титул самого богатого человека на Земле.
Личное состояние основателя Amazon на 36% превышает состояние всей королевской семьи Великобритании.
Более того, объем капитала Безоса превосходит весь ВВП Морокко, а также ВВП Исландии, Люксембурга и Кипра вместе взятых.
В апреле текущего года состояние Джеффа Безоса превысило состояние Марка Цукерберга вдвое. При этом глава Facebook входит в число пяти самых богатых людей мира.
При этом его нельзя назвать самым щедрым филантропом. За всю свою жизнь глава Amazon отдал на благотворительность менее $20 млрд Для сравнения Билл Гейтс пожертвовал на благие цели около $50 млрд, Марк Цукерберг — $45 млрд, а Уоррен Баффет — $30 млрд
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Комментарии 1
Личный счет , Статьи , Джефф Безос , Билл Гейтс , Ларри Пейдж , Джек Ма , Сергей Брин , Марк Цукерберг , Уоррен Баффет , Amazon , Alibaba , Google , Газета.Ru , Bloomberg
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