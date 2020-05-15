Как сохранить сбережения в пандемию

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Независимый экономический эксперт Антон Шабанов дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии.

«Нужно понять, какие у вас финансовые цели. Предположим, что у вас основная цель — просто сохранить деньги от инфляции, то вариант хранения в наличности здесь не подходит», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в таком случае нужен депозит.

Как отметил Шабанов, чтобы не просто сохранить, но и заработать выше инфляции, чтобы доходность была в районе 6 — 10% годовых, можно использовать инвестиционные инструменты, например, облигации.

Эксперт напомнил и о таком варианте, как хранение сбережений в валюте.

«Всегда цель подбирается не от тех времён, которые сейчас за окном, потому что они всегда будут меняться», — пояснил он.