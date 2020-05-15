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Экономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии 

RT на русском 3 часа назад
Как сохранить сбережения в пандемию
Фото: РИА Новости
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии.
«Нужно понять, какие у вас финансовые цели. Предположим, что у вас основная цель — просто сохранить деньги от инфляции, то вариант хранения в наличности здесь не подходит», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, в таком случае нужен депозит.
Как отметил Шабанов, чтобы не просто сохранить, но и заработать выше инфляции, чтобы доходность была в районе 6 — 10% годовых, можно использовать инвестиционные инструменты, например, облигации.
Эксперт напомнил и о таком варианте, как хранение сбережений в валюте.
«Всегда цель подбирается не от тех времён, которые сейчас за окном, потому что они всегда будут меняться», — пояснил он.
Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Newinform прокомментировал данные (НАФИ) о надёжных способах сбережения средств в период кризиса.
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