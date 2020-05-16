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Россиянам дали совет по сохранению сбережений 

Майк Габриелян 1 час назад
Самым надежным способом хранения сбережений для россиян стало вложение денег в ценные бумаги. Так считает финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич, передает URA.RU.
Эксперт отметил, что в последнее время россияне часто забирают сбережения из банков, но никаких рациональных или экономических оснований для заморозки вкладов нет.
Хранить деньги наличными дома не стоит, даже если они переведены в валюту, поскольку конвертация может обойтись достаточно дорого. Драгоценности и дорогая техника также не являются гарантией и дешевеют. Поэтому наиболее удачным способом будет покупка ценных бумаг.
Однако, необходимо разбираться в рынке ценных бумаг и повышать финансовую грамотность.
« Я советую россиянам не доверять хранение бумаг другим людям. И если вам не наплевать на свою старость, нужно повышать свою финансовую грамотность и самостоятельно планировать свои сбережения на рынке», — сказал Кривелевич.
Людям, не имеющим опыта, он посоветовал начать с покупки гособлигаций. На рублевые облигации он порекомендовал выделять сбережения только на один год жизни. Остальное можно вложить в долларовые перспективные облигации и акции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне не хотят отказываться от использования наличных средств.
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Личный счет , Видео , РИА Ura.ru
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