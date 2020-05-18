Назван оптимальный способ погашения долгов

Ипотека, автокредит, потребительский кредит, кредитная карта, займы в микрофинасовых организациях — спектр кредитных продуктов, которыми пользуются россияне, чрезвычайно широк. При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.

"Если кредитов несколько, выпишите их по порядку от самого маленького до самого большого. Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита. Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи. Погасив первую задолженность, переходите ко второй. Направляйте на её погашение дополнительно сумму, которая раньше уходила на погашение первой задолженности, а сейчас высвободилась", — рассказала Кисмина.

Эксперт отметила, что при таком подходе будет быстро виден результат и возникнет мотивация больше зарабатывать, откладывать, изыскивать дополнительные средства, чтобы быстрее двигаться дальше.

При рефинансировании кредита необходимо изучить кредитные предложения банков и выбрать банки, предлагающие самые низкие ставки по кредитам.

"Заявки необходимо разослать в несколько банков, а после получения ответа рассчитать стоимость альтернативных кредитов, учитывая страховки, комиссии и прочие траты, и сопоставить эту сумму с расходами, которые вы будете нести", — считает эксперт.

Правом на ипотечные каникулы могут воспользоваться граждане, попавшие в трудное материальное положение, при условии, что в ипотеке находится единственное жильё.

"Максимальная сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей. Ипотечные каникулы действуют в течение 6 месяцев, в период которых заемщик либо платит меньшую сумму платежей, либо не платит совсем", — добавила Кисмина.

Кредитные каникулы можно получить по ипотечному, потребительскому кредиту, автокредиту или кредитной карте. Предоставляются они сроком до шести месяцев в случае снижения дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.