В следующем году ежемесячная сумма накопительной пенсии граждан РФ уменьшится. Минтруд разработал соответствующий документ на основе данных Росстата об увеличении продолжительности жизни россиян.

Согласно разработанному ведомством документу «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» расчет выплаты накопительной части пенсии увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет — это на полгода больше срока, установленного в данный момент, пишут «Известия». Сумма пенсионных накоплений россиян, таким образом, будет делиться на более длительный срок. Если к пенсии гражданин накопил 100 тысяч рублей, то ежемесячная прибавка к страховой части пенсии у него составит 378 рублей.

Газета напоминает, что срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За четыре года он вырос на 30 месяцев.

Впрочем, в минтруда не считают, что изменения в законодательстве несет в себе негативные последствия. Чиновники напоминают о том, что пенсионер вправе получить накопительную часть пенсии единовременно или же оставить ее в наследство.