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Зафиксирован рекордный спрос на наличные у россиян 

Павел Тиунов и ещё 4 7 минут назад
Эксперты Центробанка зафиксировали рекордный спрос жителей России на наличные деньги, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на статистику регулятора. С начала марта было обналичено 1,43 триллиона рублей, чего раньше никогда не бывало.
Согласно опубликованным данным в среднем за один рабочий день россияне снимают со счетов от 10 до 50 миллиардов рублей: например, 14 мая показатель составил 52,3 миллиарда, 15 мая — 40, 7 миллиарда рублей. По данным журналистов, обычно повышенный спрос на наличные деньги появляется в канун новогодних праздников, когда жители РФ активно тратят премии и зарплаты, готовясь к длинным выходным. Почему в этом году показатели выросли весной, эксперты ЦБ пока объяснить не могут.
Автор статьи полагает, что логичным объяснением повышенного спроса на наличность может стать стремление банков обеспечить свои банкоматы купюрами на случай непредвиденных обстоятельств. Также показатели могут расти из-за того, что в период с марта по середину мая было выдано большое количество кредитов бизнесу: средства обналичиваются для удобства в обращении.
Комментарии 7
Личный счет , Видео , Центральный банк России , Lenta.ru
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