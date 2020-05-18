За первые три месяца 2020 года гражданами было подано 22,9 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой, свидетельствуют данные Пенсионного фонда России (ПФР) . Большинство заявлений (80%) поданы на перевод пенсионных накоплений из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ПФР, пишет «Коммерсант». Почти 14% граждан решили поменять один НПФ на другой, и еще чуть более 6% захотели уйти из ПФР в НПФ. На досрочную смену фонда было подано 19,7 тыс. заявлений (более 85%). За первые три месяца большинство граждан (19,8 тыс. человек) подавали заявления лично. Немногие воспользовались функцией подачи заявления через Единый портал госуслуг.

За аналогичный период прошлого года заявлений было почти на треть меньше. Прошлогодняя переходная кампания была самой слабой за всю историю российской пенсионной системы за счет не очень активных агентских продаж частных фондов. В результате значительным фактором кампании относительно масштабов переходов стали клиентские оттоки из НПФ в ПФР.

По мнению экспертов, основной отток из НПФ в ПФР приходится на людей, неудовлетворенных работой своего страховщика. Возвращающиеся в ПФР люди либо недовольны низкими доходностями своих НПФ, либо на них подействовал общий имиджевый фон, сложившийся вокруг частного фонда. Также возврат денег в ПФР может быть обусловлен и отложенным эффектом прошлых переходных кампаний, в результате которых граждане становились клиентами НПФ не всегда осознанно.