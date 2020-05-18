У льготной ипотеки может появиться новая опция

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В обращении Федоров напомнил, что во многих населенных пунктах, где россияне также нуждаются в улучшении жилищных условий, отсутствуют необходимые объемы строительства нового жилья.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья", — сказано в письме законодателя.

Так, Федоров предлагает использовать льготную ставку на вторичное жилье во всех населенных пунктах, за исключением трех городов федерального значения и других городов, которые соответствуют критериям и планам Минстроя , а также положениям нацпроекта "Жилье и городская среда" и имеют достаточные объемы новостроек.