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В Госдуме предложили частично распространить льготную ипотеку на вторичное жилье 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
У льготной ипотеки может появиться новая опция
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичное жилье в городах, где мало новостроек. Письмо с инициативой парламентарий направил министру финансов Антону Силуанову, передает RT.
В обращении Федоров напомнил, что во многих населенных пунктах, где россияне также нуждаются в улучшении жилищных условий, отсутствуют необходимые объемы строительства нового жилья.
"В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья", — сказано в письме законодателя.
Так, Федоров предлагает использовать льготную ставку на вторичное жилье во всех населенных пунктах, за исключением трех городов федерального значения и других городов, которые соответствуют критериям и планам Минстроя, а также положениям нацпроекта "Жилье и городская среда" и имеют достаточные объемы новостроек.
Ранее правительство России приняло решение запустить программу льготного кредитования по ставке 6,5% для покупки квартир в новостройках.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Антон Силуанов , Евгений Федоров , Госдума , Правительство РФ , Минстрой
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