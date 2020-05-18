Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке 

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Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 п.п., до 8,4% годовых, а также увеличил максимальную сумму военной ипотеки с 2,629 миллиона до 2,788 миллиона рублей.

Программа "Военная ипотека" позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таунхаус.

Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании закона №117-ФЗ.