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Апрельскую пенсию в России перечисли досрочно 

ИА Regnum и ещё 5 46 минут назад
Апрельскую пенсию в России перечисли досрочно
Фото: РИА Новости
Пенсионные выплаты за апрель текущего года, имеющим право на их получение гражданам России, были перечислены досрочно и вне графика из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 18 мая рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе «Поздняков», размещенной на сайте телекомпании НТВ.
«Мы совместно с банковскими структурами, совместно с почтой договорились о том, что пенсия за апрель была доставлена пенсионерам значительно раньше, вне графика», — заявил председатель ПФР.
Также он уточнил, что это было сделано для того, чтобы не было массового ажиотажа в почтовых отделениях и отделениях Сбербанка России, чтобы пенсионеры продолжали оставаться дома в режиме самоизоляции.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 65 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки.
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