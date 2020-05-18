Минтруд разъяснил ситуацию с накопительной пенсией

Средства накопительной части пенсии должны выплачиваться гражданам единовременно при оформлении выхода на пенсию. С таким разъяснением выступило министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Если быть абсолютно точными, 98,7% россиян получают средства накопительной части пенсии за один раз, уточнили в Минтруде . В отношении остальных 1,3% граждан, которые имеют право на это пособие, применяется показатель «продолжительность ожидаемого периода выплаты». Он рассчитывается на конкретный год и необходим для определения ежемесячного размера пенсии.

В министерстве подчеркнули, что после оформления и официального назначения накопительная пенсия может быть пересмотрена исключительно в сторону увеличения, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что размер ежемесячной накопительной пенсии в России в будущем году может быть урезан из-за увеличения срока выплаты накоплений. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на законопроект Минтруда.

Согласно документу, с 2021 года срок расчёта накопительной пенсии граждан вырастет с 258 до 264 месяцев (или 22 лет). Такое решение объясняется данными Росстата об увеличении продолжительности жизни в стране, уточняет RT.

Таким образом, например, при общей сумме накоплений в 100 тысяч рублей, ежемесячная выплата пенсионерам в 2021 году составит 378 рублей по сравнению с 387 рублями в текущем году.