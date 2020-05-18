В Минтруда предсказали увеличение числа безработных

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза. Об этом он рассказал в интервью программе «Познер» на Первом канале, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, вскоре официальное число безработных достигнет 2,5 миллиона человек.

«Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше. Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определенное напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома», — отметил он, добавив, что «этот накал будет сходить».

Он назвал серьезной, но не катастрофичной ситуацию на рынке труда в связи с распространениям коронавируса. Так, за последнюю неделю число безработных увеличилось на 300 тысяч человек и достигло 1,6 миллиона. При этом количество безработных будет расти в мае-июне.

По итогам 2019-го — начало 2020 года зарегистрированная безработица варьировалась на уровне 700-800 тысяч человек. На рост показателя, в том числе, повлияли упрощение процедуры регистрации в центрах занятости и увеличение предельного пособия по безработице до уровня МРОТ, отметил министр.

13 апреля Котяков заявил о 1,3 миллиона безработных в стране. Он объяснил, что на данном этапе ситуация не является угрожающей благодаря своевременно принятым мерам правительства, которые были направлены на сохранение занятости. Иначе число высвобождаемой рабочей силы было бы больше, уточнил министр.