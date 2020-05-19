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Начните с малого: эксперт дала рекомендации по погашению кредитов 

Мир24 1 час назад
Эксперт дала рекомендации по погашению кредитов
Фото: Автор не известен
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала о правилах погашения долгов, даже если их много и суммы велики.
Первым делом следует выписать все задолженности по порядку, начиная с самой маленькой суммы. На ней и нужно будет сконцентрироваться.
«Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита. Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи. Погасив первую задолженность, переходите ко второй. Направляйте на ее погашение дополнительно сумму, которая раньше уходила на погашение первой задолженности, а сейчас высвободилась», — цитирует Кисмину РИА «Новости».
По словам эксперта, такая стратегия позволяет видеть результат и мотивирует продолжать — искать варианты дополнительного заработка, экономии и скорейшего избавления от долгов.
При рассмотрении вариантов рефинансирования долга Кисмина рекомендует рассмотреть условия и направить запросы в несколько банков, чтобы выбрать те, которые предлагают минимальные ставки.
«После получения ответа рассчитать стоимость альтернативных кредитов, учитывая страховки, комиссии и прочие траты, и сопоставить эту сумму с расходами, которые вы будете нести», — продолжила она.
Ипотечными каникулами могут воспользоваться граждане в трудной финансовой ситуации, у кого в ипотеке единственное жилье, а максимальная сумма кредита не более 15 млн рублей.
«Ипотечные каникулы действуют в течение шести месяцев, в период которых заемщик либо платит меньшую сумму платежей, либо не платит совсем», — пояснила Кисмина.
Эксперт добавила, что кредитные каникулы по ипотечному, потребительскому, автомобильному кредиту или по кредитной карте предоставляются до шести месяцев при снижении дохода от 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год.
Этот механизм освобождает от штрафных санкций за невыплату минимальных платежей, но в долгосрочной перспективе он увеличивает стоимость кредита и долговое бремя.
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Комментарии
Личный счет , Минфин , РИА Новости
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