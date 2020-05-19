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Россияне в период самоизоляции в апреле снизили свои расходы на треть 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Россияне в период самоизоляции снизили свои расходы
Фото: РИА Новости
Россияне в период самоизоляции в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщается в пресс-релизе банка ВТБ.
"Объем зарплатных начислений клиентам в апреле существенно не изменился, при этом транзакции по картам сократились на 34%. Помимо "наземного" эквайринга отрицательную динамику показали и онлайн-заказы, в первую очередь — за счет уменьшения почти вдвое расходов на авиабилеты и более чем в 1,5 раза — на транспорт. Одновременно выросли траты на продукты — на четверть, и на алкоголь — более чем вдвое", — отмечается в сообщении.
При этом зарплаты клиентов ВТБ в апреле снизились на 3% по сравнению с мартом, но выросли на 5% к апрелю прошлого года.
"Потребительская активность россиян в апреле показывает их стремление к сбережению. В отношении наших клиентов уменьшения доходов пока не произошло, снижение кредитной нагрузки достигается государственными и банковскими каникулами, совокупного роста остатков на вкладах и счетах мы также не фиксируем, — приводятся в сообщении слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. — При этом резко сократились расходы, причем практически во всех сегментах. Привычные траты население либо вовсе отменяет, либо переносит на более поздний срок. Это стало заметно уже в мае: после отмены режима самоизоляции в отдельных регионах мы видим восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах".
По данным ВТБ, в апреле сильнее всего сократились покупки в офлайн-магазинах — на 35% в годовом выражении. Онлайн-заказы упали на 30%, хотя их доля в общем объеме транзакций выросла на 11 процентных пунктов — до 34%.
Сильнее всего траты россиян снизились в сегменте путешествий — расходы на покупку авиабилетов упали с 7 млрд до 1 млрд рублей. Такое резкое снижение трат оказало влияние на весь рынок интернет-эквайринга, который ушел "в минус", несмотря на кратный рост отдельных сегментов, резюмировали в ВТБ.
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Комментарии
Личный счет , Анатолий Печатников , Банк ВТБ
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