Россияне получат выплаты из резервного фонда страны

Правительство на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении из своего резервного фонда средств для единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, родившихся или усыновленных в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Кабинет министров также распределит более 22 миллиардов рублей между регионами для выплат стимулирующего характера медицинскому персоналу и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией.

Ранее двумя распоряжениями правительство уже предоставило субъектам Федерации на эти цели более 19 миллиардов рублей.