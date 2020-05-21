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Кабмин утвердит финансирование выплат на детей в от 3 до 16 лет 

Российская Газета и ещё 1 29 минут назад
Россияне получат выплаты из резервного фонда страны
Фото: РИА Новости
Правительство на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении из своего резервного фонда средств для единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, родившихся или усыновленных в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Кабинет министров также распределит более 22 миллиардов рублей между регионами для выплат стимулирующего характера медицинскому персоналу и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией.
Ранее двумя распоряжениями правительство уже предоставило субъектам Федерации на эти цели более 19 миллиардов рублей.
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