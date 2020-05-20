Россияне стали меньше покупать в долг

Владельцы кредитных карт в апреле 2020 года стали в среднем тратить меньше половины доступного им лимита — 47,4%, тогда как в марте этот показатель составил 53,1%. Доля используемого россиянами лимита по карте (уровень утилизации кредиток) упала до показателей января — февраля 2015 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчёты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Агентство отмечает, что на желание россиян с помощью кредиток покупать в долг повлияла самоизоляция. Такого мнения придерживаются эксперты.

«В условиях карантина большинство клиентов резко сократили уровень своих повседневных расходов, но продолжали получать заработную плату. В результате у них образовалась свободная ликвидность, что позволило направить свободные денежные потоки на снижение утилизированных кредитных лимитов», — отметил старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков.

По его словам, в предыдущий кризис, в 2014 году, ситуация была другой, тогда у владельцев карт резко увеличились расходы из-за скачка цен. В ОТП-банке рассказали, что россияне по-прежнему активно расплачиваются картами только за образовательные услуги, в супермаркетах и аптеках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банки могут начать вводить ограничения на короткие потребительские займы без залога, поскольку неспособны адекватно и уверенно проверить клиентскую платёжеспособность. По прогнозам экономистов, в ближайшем будущем также заметно начнут сужаться и сегменты линеек кредитных карт и POS-кредитования.