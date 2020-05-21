Россияне запаслись наличными

Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.

Большая часть из них была отложена в марте перед введением ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты считают, что причиной рекордных запасов стало желание граждан иметь при себе наличные из-за возможных трудностей с их снятием в период самоизоляции. Также значительно вырос спрос на различные потребительские товары из-за распространения коронавируса.

Самый высокий спрос на повседневные товары был зафиксирован в середине апреля, когда он превысил даже предновогодние показатели. Одними из самых востребованных товаров оказались гречка, рис и сахар. Активнее покупать также стали антисептики, чистящие средства и туалетную бумагу.

Помимо этого, причинами роста объема наличных на руках у жителей называют закрытие валютных депозитов и введение налога на вклады.

Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам. Это стало самым низким показателем за пять лет.