Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.70
82.00
79.54
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.77
+0.81 Золото
1749.75
+0.09 РТС
1192.49
+1.08
Динамика валют
EUR / USD
20.05
1.0942
+0.0099
05.05
1.0843
17.05
08.05
24.04

В Минпромторге рассказали о снижении цен на защитные маски 

Российская Газета и ещё 15 2 часа назад
Минпромторг сообщил о снижении цен на защитные маски
Фото: ТАСС
В Минпромторге сообщили, что стоимость масок в России продолжит постепенно снижаться. После окончания эпидемии цена на индивидуальные средства защиты вернется к прежним пяти-семи рублям за штуку, в том числе за счет увеличения их внутреннего производства.
"Конкуренция тоже сыграет свою роль в снижении цен на маски. Торговые организации уже сделали большие запасы этого товара, спрос на который резко снизится по окончании эпидемии", — об этом замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал в эфире телеканала "Россия-24".
Российские аптеки, крупные торговые сети и объекты мелкорозничной торговли ежедневно продают около четырех миллионов масок. При этом всплеска торгового спроса на них, по словам Евтухова, в регионах не наблюдается. В апреле-мае из КНР в Россию завезли около 300 миллионов защитных масок.
Эксперт также отметил рост числа людей, которые стали внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать масочный режим в общественных местах.
"В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге процент людей, которые в масках заходят в магазины, в общественный транспорт сейчас составляет порядка 90 процентов", — добавил замглавы Минпромторга РФ.
Видео дня. Курс доллара мог вырасти до 110 рублей
Российская Газета: последние новости
Минтруд: Накопительная пенсия не может быть снижена Минтруд: Накопительная пенсия не может быть снижена Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности Захарова рассказала, сколько россиян получили помощь за рубежом Захарова рассказала, сколько россиян получили помощь за рубежом
Комментарии 1
Личный счет , Виктор Евтухов , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вокруг «Северного потока-2» зреет новый конфликт
Вокруг «Северного потока-2» зреет новый конфликт
В России предложили ввести новое пособие
В России предложили ввести новое пособие
Россияне массово закрывают вклады
Россияне массово закрывают вклады
Золото дорожает
Золото дорожает
Россияне отказались от крупных покупок в кредит
Россияне отказались от крупных покупок в кредит
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
Россия пригрозила Европе
00:35
Россия пригрозила Европе
Экономика Компании
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
00:23
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение