Выбирая товары на AliExpress стоит воздержаться от покупок, стоимость которых из-за падения курса рубля существенно выросла. Также важно не забывать о запрещенных в России товарах для ввоза, например, ручках с возможностью прослушки, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал

По словам эксперта, актуальными при покупке на AliExpress останутся гаджеты, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, которые также подорожали и в России.

Сигал отметил, что покупая что-то с зарубежных сайтов, важно помнить, что законодательства стран отличаются, и в России можно получить наказание, приобретая товары со скрытыми следящими устройствами, например, ручки или очки. Кроме них, таможня обратит внимание и на неоригинальные товары известных брендов, ножи, огнестрельное оружие. Нарушителей ждет суровое наказание — вплоть до четырех лет лишения свободы.