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Эксперт рассказал, от каких покупок на AliExpress лучше воздержаться 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Выбирая товары на AliExpress стоит воздержаться от покупок, стоимость которых из-за падения курса рубля существенно выросла. Также важно не забывать о запрещенных в России товарах для ввоза, например, ручках с возможностью прослушки, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
По словам эксперта, актуальными при покупке на AliExpress останутся гаджеты, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, которые также подорожали и в России.
Сигал отметил, что покупая что-то с зарубежных сайтов, важно помнить, что законодательства стран отличаются, и в России можно получить наказание, приобретая товары со скрытыми следящими устройствами, например, ручки или очки. Кроме них, таможня обратит внимание и на неоригинальные товары известных брендов, ножи, огнестрельное оружие. Нарушителей ждет суровое наказание — вплоть до четырех лет лишения свободы.
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Комментарии 6
Личный счет , Видео , Цена на нефть , Павел Сигал
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