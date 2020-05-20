Правительство РФ обсуждает условия выхода россиян на досрочную пенсию 

Антикризисная мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию обсуждается в правительстве РФ . Она является частью рабочей версии общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Документ разработан и отправлен в правительство Минэкономразвития совместно с Минфином Минтрудом , сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что планом предполагается, что до конца 2020 года граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу за три года до выхода на пенсию, могут рассчитывать на досрочный выход на неё. Причём отсутствует обязательное сейчас условие о наличии страхового стажа (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).

Выход на пенсию для лиц предпенсионного возраста, потерявших работу, до конца 2020 года станет возможным с 53,5 лет для женщин и 58,5 для мужчин. Рабочая версия плана меняется ежедневно, отмечает издание.