Оставшихся без работы россиян хотят занять на стройках и в благоустройстве городов. Как рассказал журналистам источник, близкий к правительству России, одним из способов остановить рост безработицы в стране может стать более активное вовлечение населения в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься — лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и т. д.», — приводит газета «Известия» слова собеседника.
Эту информацию изданию подтвердили также два участника совещаний в правительстве. В Минтруде и Минстрое пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее, напомним, министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в ближайшие месяцы в России вырастет количество безработных. Сейчас их, по официальным данным, более полутора миллионов. Министр не исключил, что в скором времени эта цифра достигнет отметки в 2,5 млн