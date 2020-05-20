«СберДанные» узнала, как сильно россияне сократили расходы 

Лаборатория «СберДанные» подсчитала, что с 4 по 10 мая расходы российских потребителей упали на 5,2 процента к предыдущей неделе и на 20,9 процента к аналогичному периоду 2019 года. Об этом сообщается на сайте Сбербанка

Специалисты лаборатории отметили, что уровень трат населения вернулся к тренду, установившемуся до праздничной недели. Всплеск предыдущей недели, они связали с подготовкой к поездкам на дачу.

Специалисты обратили внимание, что с 4 по 10 мая упал прирост в категориях «Продуктовые магазины» и «Винные магазины» (до +3,8 процента г/г и 12,3 процента г/г соответственно). Динамика в сегменте «Бытовая техника и электроника» замедлилась до +5,0 процента г/г.

СберДанные

При этом серьезный прирост к 2019 году уже три недели сохраняется в категории «Универсальные магазины», куда входят крупные интернет-площадки. Именно туда переместились покупки одежды, обуви, парфюмерии и других товаров из офлайна.

По подсчетам «СберДанных», снижение расходов на товары и услуги за апрель составило 26,2 процента г/г. Это соответствует нижней границе предварительной оценки.

Розничный товарооборот вернулся к уровню 2016 года, сократившись на 13,7 процента г/г. Объем расходов россиян на услуги упал на 57,7 процента г/г., в номинальном выражении это близко к значениям 2007 года.

В последние три недели объем трат россиян находится на уровне выше минимумов апреля. Однако об устойчивом восстановлении говорить рано, считают в «СберДанных». Специалисты отметили, что динамика спроса во многом будет зависеть от ожиданий россиян относительно будущих доходов.