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Россияне получили возможность оформлять кредиты онлайн 

News.ru 3 часа назад
Россияне смогут оформлять кредиты онлайн
Фото: ТАСС
Минкомсвязь совместно с Банком России открыли сервис для использования банковских услуг в Интернете. Граждане получили возможность передавать банкам свои данные через сервис госуслуг.
Кредитные организации смогут получить все необходимые сведения, которые хранятся в базах налоговой, МВД, Росреестра и Пенсионного фонда, передаёт ТАСС. Услуга оформляется через личный кабинет портала.
Данные отправят в банки только с согласия человека. В настоящий момент к проекту подключены 20 кредитных организаций и четыре страховые компании.
Ранее NEWS.ru писал, что сбережений среднестатистической российской семьи в нынешних экономических условиях хватит на два месяца. Такое мнение высказала генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.
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Личный счет , Гузелия Имаева , Минкомсвязи РФ , МВД , Центральный банк России , Росреестр , ИТАР-ТАСС
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