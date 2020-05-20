Россияне смогут оформлять кредиты онлайн

Минкомсвязь совместно с Банком России открыли сервис для использования банковских услуг в Интернете. Граждане получили возможность передавать банкам свои данные через сервис госуслуг.

Кредитные организации смогут получить все необходимые сведения, которые хранятся в базах налоговой, МВД Росреестра и Пенсионного фонда, передаёт ТАСС. Услуга оформляется через личный кабинет портала.

Данные отправят в банки только с согласия человека. В настоящий момент к проекту подключены 20 кредитных организаций и четыре страховые компании.