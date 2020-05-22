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ФНС открыла раздел для поддержки самозанятых 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
ФНС открыла раздел для поддержки самозанятых
Фото: РИА Новости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России открыла раздел, где можно подробно ознакомиться о мерах поддержки самозанятых граждан, а также подробной инструкцией по их получению. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.
"В разделе можно найти информацию о сроках предоставления субсидий, а также инструкции по привязке банковских карт для её получения", — говорится в сообщении.
Там уточняется, что раздел размещен на информационной странице "Налог на профессиональный доход".
Как уже сообщала "РГ", Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Законопроект № 953580-7, в том числе, предусматривает материальную помощь самозанятым в размере 12130 рублей, которую они смогут потратить на уплату налога в 2020 году.
В пресс-службе ФНС добавили, что дополнительная информация о порядке и сроках выплат также будет размещена на сайте ФНС России после принятия соответствующих нормативных правовых актов.
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Комментарии 1
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Госдума
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