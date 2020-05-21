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В России придумали новый налог 

Мария Иванова и ещё 2 50 минут назад
Совет Федерации предложил правительству ввести новый налог, «предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, сенаторы направили предложение о «цифровом налоге» (digital tax) вице-премьеру Андрею Белоусову. Копия документа попала в распоряжение ТАСС.
В своем обращении сенаторы предложили обсудить изменения в законодательство, которые позволят ввести новый налог, с заинтересованными органами власти. Подробного описания предлагаемого налога в документе нет.
Как писал «Рамблер», Совет Федерации предложил правительству несколько экстренных мер по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии.
Среди предложенных мер — освобождение от налогов за второй квартал 2020 года не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и других компаний из пострадавших отраслей, субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям с тремя детьми и более, а также распространение налога на самозанятых на иностранцев.
Кроме того, сенаторы попросили освободить от налога на добавленную стоимость цветоводов и вывести иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары из-под контрсанкций.
Комментарии 46
Личный счет , Видео , Андрей Белоусов , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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