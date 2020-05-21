В России придумали новый налог 

Совет Федерации предложил правительству ввести новый налог, «предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сенаторы направили предложение о «цифровом налоге» (digital tax) вице-премьеру Андрею Белоусову . Копия документа попала в распоряжение ТАСС.

В своем обращении сенаторы предложили обсудить изменения в законодательство, которые позволят ввести новый налог, с заинтересованными органами власти. Подробного описания предлагаемого налога в документе нет.

Как писал «Рамблер», Совет Федерации предложил правительству несколько экстренных мер по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии.

Среди предложенных мер — освобождение от налогов за второй квартал 2020 года не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и других компаний из пострадавших отраслей, субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям с тремя детьми и более, а также распространение налога на самозанятых на иностранцев.

Кроме того, сенаторы попросили освободить от налога на добавленную стоимость цветоводов и вывести иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары из-под контрсанкций.