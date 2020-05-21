Жители РФ запаслись сотнями миллиардов рублей наличными средствами перед тем, как в стране объявили режим самоизоляции, сообщают «Известия». Деньги в большинстве случаев пошли на приобретение товаров первой необходимости: продуктов питания и бытовой химии.

Эксперты Центробанка выяснили, что объём «живых» денег, оказавшихся на руках россиян, с начала года вырос на 362 миллиарда рублей. Специалисты связывают это обстоятельство с ростом потребительских расходов на 2,6% за счет использования сбережений. Больше всего средств жители РФ потратили в марте перед тем, как в стране был объявлен всеобщий режим самоизоляции. В списке самых популярных покупок россиян: гречка, рис, сахар, пельмени, чистящие средства, туалетная бумага и т.д.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты ЦБ заявили, что с начала марта россияне обналичили рекордно количество сбережений — около 1,43 триллиона рублей. По состоянию на сегодняшний день клиенты кредитных учреждений в среднем снимают со счетов от 10 до 50 миллиардов рублей.