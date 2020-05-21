Сбербанк сообщил о высоком спросе на сельскую ипотеку 

Сбербанк за 8 часов с момента запуска принял 1,1 тыс. заявок на сельскую ипотеку под 3% годовых на общую сумму свыше 3 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска "Сельской ипотеки" под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ. Установленный для Сбербанка лимит госсубсидии по предоставлению сельской ипотеки составляет 97 млн рублей на один год. Всего за 8 часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей на сельскую ипотеку», — говорится в сообщении.

В банке пояснили, что лимит в 97 млн руб. был установлен на объем компенсации для снижения ставки по программе, а не на объем выданных кредитов.

Программа позволяет приобрести недвижимость на всех сельских территориях России, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Максимальная сумма кредита составляет 5 млн руб. для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа и 3 млн руб. для прочих субъектов России. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — минимум 15% от общей суммы кредита.

Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев отметил, что особенностями программы являются также необходимость согласовывать с Минсельхозом каждого клиента для контроля лимита, передача информации на бумажных носителях для отчетности и согласование кредитуемых объектов с местными властями на предмет соответствия критериям.