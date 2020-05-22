Экономист связал вторую волну пандемии и досрочный выход на пенсию 

Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что смягчение условий досрочного выхода на пенсию носит временный характер. Однако, по его словам, в 2021 году данная мера, которую хочет применить Минэкономразвития , будет продолжена, если Россию накроет вторая волна пандемии.

Более ранний выход на пенсию позволит обезопасить немолодых россиян от повышенных рисков, отметил эксперт в интервью URA.RU. Само решение министерства Масленников назвал справедливой, хотя и вынужденной мерой.

Решение было принято, чтобы ослабить давление на рынок труда со стороны таких безработных. С другой стороны — поддержать людей, у которых возникают большие риски потерять в доходе и оказаться вообще в зоне бедности, — сказал он.