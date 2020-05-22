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Экономист связал вторую волну пандемии и досрочный выход на пенсию 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Экономист связал вторую волну пандемии и досрочный выход на пенсию
Фото: News.ru
Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что смягчение условий досрочного выхода на пенсию носит временный характер. Однако, по его словам, в 2021 году данная мера, которую хочет применить Минэкономразвития, будет продолжена, если Россию накроет вторая волна пандемии.
Более ранний выход на пенсию позволит обезопасить немолодых россиян от повышенных рисков, отметил эксперт в интервью URA.RU. Само решение министерства Масленников назвал справедливой, хотя и вынужденной мерой.
Решение было принято, чтобы ослабить давление на рынок труда со стороны таких безработных. С другой стороны — поддержать людей, у которых возникают большие риски потерять в доходе и оказаться вообще в зоне бедности, — сказал он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что властям нет необходимости отправлять людей на пенсию раньше времени, поскольку смысла в этой инициативе практически нет. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, суть данной инициативы — борьба с безработицей, но многие потерявшие работу трудились без договора, и это меняет реальные цифры безработицы.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Зубец , Никита Масленников , Финансовый университет , Минэкономразвития , РИА Ura.ru
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