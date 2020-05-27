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Мошенники с помощью СМС украли 20 млн с карт россиян 

Алиса Селезнёва и ещё 1 45 минут назад
У россиян украли 20 миллионов
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге задержана группа мошенников, которые подозреваются в хищении около 20 млн рублей с банковских карт россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, преступники рассылали СМС с текстом: «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону». Клиенты банков перезванивали и сообщали реквизиты карт, после чего деньги с них снимались.
Жертвами мошенников стали около 200 человек по всей России.
«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в кол-центре изъято полторы тысячи сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, портативные компьютеры, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — заявила она.
Ирина Волк пояснила, что двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде. Дело расследуется по статье 158 УК РФ (Кража), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Как писал «Рамблер», ранее в Подмосковье появились мошенники, которые пытались проникнуть в квартиры пенсионеров под видом доставки продуктов, представляясь сотрудниками продуктовой базы.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Комментарии 1
Личный счет , Ирина Волк
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