У россиян украли 20 миллионов

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В Санкт-Петербурге задержана группа мошенников, которые подозреваются в хищении около 20 млн рублей с банковских карт россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступники рассылали СМС с текстом: «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону». Клиенты банков перезванивали и сообщали реквизиты карт, после чего деньги с них снимались.

Жертвами мошенников стали около 200 человек по всей России.

«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в кол-центре изъято полторы тысячи сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, портативные компьютеры, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — заявила она.

Ирина Волк пояснила, что двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде. Дело расследуется по статье 158 УК РФ (Кража), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как писал «Рамблер», ранее в Подмосковье появились мошенники, которые пытались проникнуть в квартиры пенсионеров под видом доставки продуктов, представляясь сотрудниками продуктовой базы.