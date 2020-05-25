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Госдума предлагает с 1 мая отменить мораторий на взимание штрафа за неуплату услуг ЖКХ 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
В России хотят отменить одну из мер поддержки населения
Фото: ТАСС
Госдума РФ предлагает с 1 мая отменить мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, введенный в качестве поддержки населения во время пандемии. Об этом сообщил депутат Государственной думы Валерий Селезнев в рамках заседания комиссии по электроэнергетике РСПП.
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"Коль скоро не вошло в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетики отмена, то необходимо ограничиться хотя бы сроком, — сказал он. — Мы предлагаем 1 мая считать окончанием срока действия моратория по пене".
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