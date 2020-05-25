В России хотят отменить одну из мер поддержки населения

Госдума РФ предлагает с 1 мая отменить мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, введенный в качестве поддержки населения во время пандемии. Об этом сообщил депутат Государственной думы Валерий Селезнев в рамках заседания комиссии по электроэнергетике РСПП.

"Коль скоро не вошло в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетики отмена, то необходимо ограничиться хотя бы сроком, — сказал он. — Мы предлагаем 1 мая считать окончанием срока действия моратория по пене".