В кабмине высказались о «раздаче денег» 

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поддержал позицию о неприемлемости призывов раздать все деньги из Фонда национального благосостояния населению. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с депутатами ЛДПР , сообщили в пресс-службе министерства.

Минэкономразвития ожидает, что в этом году дефицит консолидированного бюджета может превысить 8%. Решетников отметил, что министерство на 10% смягчило фискальную политику. По его словам, федеральный бюджет сейчас является якорем, который поддерживает экономику.

Решетников подчеркнул, что в 2020 году кризис не закончится, и России понадобится время на восстановление экономики.