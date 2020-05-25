В кабмине высказались о «раздаче денег» 

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поддержал позицию о неприемлемости призывов раздать все деньги из Фонда национального благосостояния населению. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с депутатами ЛДПР, сообщили в пресс-службе министерства.
Минэкономразвития ожидает, что в этом году дефицит консолидированного бюджета может превысить 8%. Решетников отметил, что министерство на 10% смягчило фискальную политику. По его словам, федеральный бюджет сейчас является якорем, который поддерживает экономику.
Решетников подчеркнул, что в 2020 году кризис не закончится, и России понадобится время на восстановление экономики.
«Мы поддерживаем осторожный и взвешенный подход», — приводит ТАСС слова министра.
Ранее, как сообщал «Рамблер», против раздачи денег населению из Фонда национального благосостояния высказались глава Минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.