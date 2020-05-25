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В кабмине высказались о «раздаче денег» 

Вероника Полынина и ещё 1 34 минуты назад
В кабмине высказались о «раздаче денег»
Фото: ТАСС
Глава Минэкономразвития Максим Решетников поддержал позицию о неприемлемости призывов раздать все деньги из Фонда национального благосостояния населению. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с депутатами ЛДПР, сообщили в пресс-службе министерства.
Минэкономразвития ожидает, что в этом году дефицит консолидированного бюджета может превысить 8%. Решетников отметил, что министерство на 10% смягчило фискальную политику. По его словам, федеральный бюджет сейчас является якорем, который поддерживает экономику.
Решетников подчеркнул, что в 2020 году кризис не закончится, и России понадобится время на восстановление экономики.
«Мы поддерживаем осторожный и взвешенный подход», — приводит ТАСС слова министра.
Ранее, как сообщал «Рамблер», против раздачи денег населению из Фонда национального благосостояния высказались глава Минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Видео дня. Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
Личный счет , Антон Силуанов , Максим Решетников , Эльвира Набиуллина , ЛДПР , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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