Назван срок начала раздачи денег для россиян с детьми 

В российском Минфине назвали срок начала раздачи денег в рамках поддержки семей с детьми. Как сообщает «Интерфакс», выплата начнется с 1 июня и охватит не менее 19 миллионов детей.

Всего на эти цели Минфин перечислил в Пенсионный фонд порядка 222 миллиардов рублей. Из них 197,2 миллиарда пойдет на обеспечение единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей от трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей.

Финансовая поддержка семей с детьми стала частью антикризисных мер, принимаемых для стабилизации экономики на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Заявки на такие пособи начали оформлять с начала мая. По словам президента Владимира Путина, такая поддержка коснется 22 миллионов детей.