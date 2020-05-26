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Назван срок начала раздачи денег для россиян с детьми 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Назван срок начала раздачи денег для россиян с детьми
Фото: РИА Новости
В российском Минфине назвали срок начала раздачи денег в рамках поддержки семей с детьми. Как сообщает «Интерфакс», выплата начнется с 1 июня и охватит не менее 19 миллионов детей.
Всего на эти цели Минфин перечислил в Пенсионный фонд порядка 222 миллиардов рублей. Из них 197,2 миллиарда пойдет на обеспечение единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей от трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей.
Финансовая поддержка семей с детьми стала частью антикризисных мер, принимаемых для стабилизации экономики на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Заявки на такие пособи начали оформлять с начала мая. По словам президента Владимира Путина, такая поддержка коснется 22 миллионов детей.
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