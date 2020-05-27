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В Госдуму внесли законопроект о досрочном выходе на пенсию 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 1 час назад
В Думу внесен законопроект о досрочном выходе на пенсию
Фото: РИА Новости
Россияне, которые работают на предприятиях Дальнего Востока, могут получить право на досрочный выход на пенсию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение.
Согласно документу, приоритетное назначение страховой пенсии по старости будет возможно при следующих условиях: трудовой стаж в организациях, зарегистрированных на Дальнем Востоке, должен составлять не менее 15 лет для мужчин и 12,5 лет для женщин.
В российском правительстве данную инициативу не поддержали. В заключении кабмина отмечается, что проект не указывает норм, определяющих источники и порядок финансирования нового вида обязательств, передает «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам пообещали выплачивать пенсии за июнь досрочно. Выплаты переносятся из-за того, что празднование Дня России выпадает на пятницу, 12 июня.
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Личный счет , Экономика , Госдума , Правительство РФ , Парламентская газета , ФедералПресс
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