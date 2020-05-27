В Думу внесен законопроект о досрочном выходе на пенсию

Россияне, которые работают на предприятиях Дальнего Востока, могут получить право на досрочный выход на пенсию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение.

Согласно документу, приоритетное назначение страховой пенсии по старости будет возможно при следующих условиях: трудовой стаж в организациях, зарегистрированных на Дальнем Востоке, должен составлять не менее 15 лет для мужчин и 12,5 лет для женщин.

российском правительстве данную инициативу не поддержали. В заключении кабмина отмечается, что проект не указывает норм, определяющих источники и порядок финансирования нового вида обязательств, передает «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам пообещали выплачивать пенсии за июнь досрочно. Выплаты переносятся из-за того, что празднование Дня России выпадает на пятницу, 12 июня.