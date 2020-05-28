Законопроект о дистанционной работе внесут в Госдуму

На совещании с участием президента Владимира Путина по ситуации на рынке труда 27 мая глава Минтруда Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе понятия удалённой и комбинированной занятости. По его словам, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работу именно в таком формате и после снятия ограничительных мер.

«Единая Россия» уже разработала соответствующие поправки в Трудовой кодекс. По словам Андрея Исаева, в документе говорится о постоянной дистанционной работе, о временной удалённой работе и о комбинированной. Предлагается установить, что дистанционная работа осуществляется по договору между сотрудником и руководителем, заключить который можно через Интернет. Дальнейшее взаимодействие с руководством, а также оформление всех документов при таком трудовом режиме тоже проходит в электронном виде, в том числе речь идёт о больничных листах и декретных отпусках.

Также предлагается ввести норму о том, что работодатель имеет право полностью или частично перевести сотрудников на временно удалённый режим в связи с какими-то непредвиденными обстоятельствами, в том числе по личному заявлению самого работника. Это может быть ЧП не только в масштабах страны или региона, но и отдельной организации — прорвало трубу и затопило помещение, в здании идёт ремонт, арендатор отказал в аренде. При этом, по словам Исаева, нужно оговорить вопрос обязательного сохранения заработной платы и всех остальных прав работников.

Перед внесением законопроект пройдёт обсуждение с Правительством, профсоюзами и работодателями.

«Мы надеемся, что Минтруд включится в обсуждение подготовленного нами по поручению председателя партии законопроекта, так же как и профсоюзы и работодатели, — сказал Андрей Исаев. — После этого мы готовы рассматривать документ в самом быстром темпе».

По его словам, законопроект может быть внесён на рассмотрение Госдумы в июне.