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Россияне потеряли интерес к товарам из Китая 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россияне потеряли интерес к товарам из Китая
Фото: РИА Новости
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили, что за 2019 года сильно снизился объем заказов товаров из Китая в Россию. В целом количество покупок из иностранных интернет магазинов сократилось на 7,1%.
«На потребителях сказались длительные сроки доставки товаров из Поднебесной и рост цен на товары из этой страны. Негативное влияние оказал и информационный фон относительно эпидемии в конце года: некоторые люди просто боялись делать заказы в Китае, ровно как и китайские продавцы не могли осуществлять отправку», — заметил представитель организации.
Также понизился размер среднего чека интернет-покупок — с девяти до семи долларов. Помимо всего, это может быть связано с остановкой рекламной активности китайских товаров.
В России с 1 января 2020 года ужесточили пошлины
Эксперты считают, что падение числа заказов из-за границы будет продолжаться и в 2020 году. Пандемия нарушила логистику поставок, а также произошла девальвация рубля вместе со снижением порога для уплаты пошлины, сообщает газета «Известия».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что коды для оплаты в СБП будут иметь персональный характер для каждого смартфона. Технология позволит защитить граждан от действий мошенников.
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Комментарии 24
Личный счет , газета "Известия" , ФедералПресс
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