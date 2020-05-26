Россияне потеряли интерес к товарам из Китая 

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили, что за 2019 года сильно снизился объем заказов товаров из Китая в Россию. В целом количество покупок из иностранных интернет магазинов сократилось на 7,1%.

«На потребителях сказались длительные сроки доставки товаров из Поднебесной и рост цен на товары из этой страны. Негативное влияние оказал и информационный фон относительно эпидемии в конце года: некоторые люди просто боялись делать заказы в Китае, ровно как и китайские продавцы не могли осуществлять отправку», — заметил представитель организации.

Также понизился размер среднего чека интернет-покупок — с девяти до семи долларов. Помимо всего, это может быть связано с остановкой рекламной активности китайских товаров.

Эксперты считают, что падение числа заказов из-за границы будет продолжаться и в 2020 году. Пандемия нарушила логистику поставок, а также произошла девальвация рубля вместе со снижением порога для уплаты пошлины, сообщает газета «Известия».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что коды для оплаты в СБП будут иметь персональный характер для каждого смартфона. Технология позволит защитить граждан от действий мошенников.