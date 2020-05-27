Россияне потеряли интерес к товарам из Китая

Граждане России заказали из Китая в 2019 году на 7,1% меньше товаров, чем годом ранее. Эксперты связывают это с ростом цен, снижением лимитов беспошлинного ввоза и долгой доставкой.

Также повлиять на ситуацию мог и информационный фон относительно эпидемии нового вируса в конце 2019 года: китайские продавцы не могли отправить товары, а россияне, в свою очередь, опасались заразиться от посылки, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов

В АКИТ подсчитали, что рынок трансграничной торговли вырос в 2019 году на 31% до 586 млрд рублей, при этом наиболее востребованы оказались одежда и обувь (36,8% от общего объёма купленного), на втором месте — техника (32,2%), а на товары для красоты и здоровья, а также автотовары пришлось по 7,7% от общего числа покупок, пишут «Известия».

По прогнозу президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова , к концу 2020 года число покупок россиян за рубежом может сократиться на 40–50%.

Как писал NEWS.ru ранее, около трети опрошенных россиян, покупавших ранее товары в иностранных онлайн-магазинах, отказалась от этой привычки из-за необходимости экономить или страха заражения коронавирусом, следует из результатов проведённого Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» и Аналитическим центром НАФИ исследования.