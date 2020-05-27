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Россиянам с детьми предложили дать больше денег 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Россиянам с детьми предложили дать больше денег
Фото: РИА Новости
Россиянам с детьми предложили дать больше денег. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что такие выплаты нужно расширить, передает РИА Новости.
Речь идет о пособиях в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет. Кузнецова предлагает распространить такие выплаты и на подростков 16 и 17 лет.
«А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно», — говорит она.
Кузнецова уточняет, что в основном такие подростки еще остаются на попечении родителей и многие продолжают учиться, так что у них нет возможности для полноценного трудоустройства. При этом, потребительская корзина людей 16 и 17-летних фактически равно потребительской корзина взрослого человека. Предложение отправлено на рассмотрение в правительство.
Выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 15 лет начнут с 1 июня. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей. Такие выплаты будут обеспечены по распоряжению президента Владимира Путина и стали частью пакта мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.
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Комментарии 1
Личный счет , Анна Кузнецова , Владимир Путин , Минфин , РИА Новости
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