Россиянам с детьми предложили дать больше денег. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что такие выплаты нужно расширить, передает РИА Новости.

Речь идет о пособиях в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет. Кузнецова предлагает распространить такие выплаты и на подростков 16 и 17 лет.

«А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно», — говорит она.

Кузнецова уточняет, что в основном такие подростки еще остаются на попечении родителей и многие продолжают учиться, так что у них нет возможности для полноценного трудоустройства. При этом, потребительская корзина людей 16 и 17-летних фактически равно потребительской корзина взрослого человека. Предложение отправлено на рассмотрение в правительство.