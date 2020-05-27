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Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Путин поддержал идею о пособиях для разорившихся ИП
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
Глава государства заявил, что для потерявших работу индивидуальных предпринимателей будет правильным установить пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.
Выплачивать материальную помощь, по мнению Путина, необходимо в течение трех месяцев. Пособие будет назначено бизнесменам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года.
Ранее правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до МРОТ (12 130 рублей) в рамках поддержки населения на фоне пандемии коронавируса.
По словам президента, из-за распространения инфекции и ограничительных мер число безработных в России достигло 1,9 млн человек.
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Личный счет , Экономика , Владимир Путин
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