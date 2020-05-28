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Аналитики зафиксировали снижение недельного чека россиян 

Rambler News Service 3 часа назад
Недельный чек россиян сократился
Фото: РИА Новости
Средний чек российской семьи за период с 18 по 24 мая сократился на 4 руб., или на 0,7%, и составил 577 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«На неделе с 18 по 24 мая средний чек сократился всего на 4 рубля (0,7%) и составил 577 рублей», — говорится в сообщении.
В годовом выражении показатель вырос на 9,5%, или на 50 руб.
«Несмотря на стабильность в последние два месяца, прирост среднего чека к прошлому году, который мы отмечали на двух прошлых неделях, сохранился. Рост происходит на фоне роста цен», — отмечается в сообщении.
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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