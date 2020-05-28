Россиян предупредили о росте цен на квас 

Цены на безалкогольные напитки, в том числе квас, могут взлететь в России из-за девальвации рубля. Стоимость напитков может возрасти на 10-12 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Производители предупредили, что девальвация приводит к удорожанию импортного сырья, нестабильности спроса, спаду инвестиций. Импортные компоненты используются, например, при производстве кваса, сообщили изданию в «Очаково». В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») сообщили, что изменение стоимости иностранных компонентов для россиян ощутимо, поскольку на них в себестоимости производства молочной продукции приходится 15-30 процентов.

Пока цены не растут из-за наличия запасов сырья, однако в дальнейшем производителям понадобится поддержка государства, сообщили в Союзе производителей безалкогольных напитков (СПБН). Организация просит премьер-министра Михаила Мишустина обнулить пошлины на оборудование и 145 видов сырья (в их числе замороженные фрукты, ягоды, экстракты, молочные смеси, красители).

В настоящее время на последние распространяется ввозная пошлина в размере от 3 до 15 процентов. Обнулить ее просят только для товаров, которые не производят в России. Предложение предлагают включить в план правительства по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики.