Россияне помогут укреплению рубля 

Россияне, отказавшиеся от зарубежных поездок в пользу внутреннего туризма, могут помочь рублю укрепиться, считает Bloomberg.
По данным издания, как передает «Газета.ру», ежегодно российские туристы оставляют за рубежом на 20 млн долларов больше, чем в России тратят иностранцы. В этом году на фоне пандемии коронавируса более 50% россиян, планировавших отдых за границей, могут отказаться от своих планов и провести отпуск в пределах своей страны.
Согласно подсчетам Bloomberg, усиление внутреннего туризма может укрепить рубль на 4%, если не возникнет других факторов, которые смогут нивелировать этот рост.
Как сообщал «Рамблер», ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил жителей России провести отпуск внутри страны, чтобы исключить угрозу завоза коронавируса из-за рубежа. По мнению главы правительства, «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».