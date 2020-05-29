Россияне помогут укреплению рубля 

Россияне, отказавшиеся от зарубежных поездок в пользу внутреннего туризма, могут помочь рублю укрепиться, считает Bloomberg.

По данным издания, как передает «Газета.ру», ежегодно российские туристы оставляют за рубежом на 20 млн долларов больше, чем в России тратят иностранцы. В этом году на фоне пандемии коронавируса более 50% россиян, планировавших отдых за границей, могут отказаться от своих планов и провести отпуск в пределах своей страны.

Согласно подсчетам Bloomberg, усиление внутреннего туризма может укрепить рубль на 4%, если не возникнет других факторов, которые смогут нивелировать этот рост.