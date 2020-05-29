Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала 

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предлагает рассмотреть вопрос о штрафе должностных лиц Пенсионного фонда и граждан за нецелевое использование материнского капитала, следует из доклада омбудсмена.

"Следует также обратить внимание на то, что средства материнского капитала перечисляются Пенсионному фонду Российской Федерации из федерального бюджета и имеют целевое назначение. Их нецелевое использование (например, не были улучшены жилищные условия) должно предполагать возможность возврата материнского (семейного) капитала и наступление юридических последствий для сторон", — говорится в документе.

"Целесообразно рассмотреть вопрос об административной ответственности (штраф) в отношении как Пенсионного фонда Российской Федерации и его должностных лиц, так и граждан за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона", — отмечается в докладе.