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В России могут ввести штраф за нецелевое использование маткапитала 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
В России могут ввести штраф за нецелевое использование материнского капитала. Такую меру рекомендовала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она предложила наказывать, как должностных лиц Пенсионного фонда, так и граждан.
«Следует также обратить внимание на то, что средства материнского капитала перечисляются Пенсионному фонду Российской Федерации из федерального бюджета и имеют целевое назначение», — уточнила омбудсмен.
По словам Кузнецовой, нецелевое использование средств должно предполагать возможность возврата маткапитала и наступление юридических последствий для сторон, пишет РИА Новости.
«ФедералПресс» напоминает, что в России почти около 66 тысяч семей получили маткапитал в беззаявительном порядке. Выплата началась с 17 апреля.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Личный счет , Видео , Анна Кузнецова , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости , ФедералПресс
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