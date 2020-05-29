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В России могут ввести штраф за нецелевое использование материнского капитала. Такую меру рекомендовала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова . Она предложила наказывать, как должностных лиц Пенсионного фонда , так и граждан.

«Следует также обратить внимание на то, что средства материнского капитала перечисляются Пенсионному фонду Российской Федерации из федерального бюджета и имеют целевое назначение», — уточнила омбудсмен.

По словам Кузнецовой, нецелевое использование средств должно предполагать возможность возврата маткапитала и наступление юридических последствий для сторон, пишет РИА Новости.

«ФедералПресс» напоминает, что в России почти около 66 тысяч семей получили маткапитал в беззаявительном порядке. Выплата началась с 17 апреля.